Trong số các token Hệ sinh thái Pundi AIFX Omnilayer được theo dõi trên MEXC, PUNDIX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.15% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.