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Top token Blockchain riêng tư theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Blockchain riêng tư. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,10109
-%0,17
+%5,51
-%13,15
$ 3,90B
$ 4,77M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,09239
+%0,97
+%0,17
+%14,01
$ 714,32M
$ 10,53M
3
Humanity
Humanity
H
$ 0,07965
+%0,98
+%3,65
+%6,87
$ 225,44M
$ 2,11M
4
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0,2015
+%0,35
-%0,98
+%1,20
$ 219,53M
$ 276,84K
5
STRK
STRK
STRK
$ 0,02349
-%0,47
-%6,70
-%4,69
$ 148,58M
$ 6,30M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8,522
%0,00
+%0,39
-%7,67
$ 130,61M
$ 81,17K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0,008002
-%0,25
+%1,64
+%0,35
$ 79,36M
$ 10,53M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0,04074
+%0,10
-%0,97
+%0,02
$ 52,61M
$ 1,41M
9
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0,005694
+%0,41
+%0,28
+%5,61
$ 44,27M
$ 11,67M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0,003232
-%0,09
+%5,07
-%8,88
$ 40,77M
$ 35,48M
11
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0,01365
-%0,15
-%2,78
-%1,73
$ 39,34M
$ 4,48M
12
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0,06557
-%0,23
-%0,15
+%8,97
$ 32,65M
$ 1,06M
13
COTI
COTI
COTI
$ 0,010385
-%1,09
-%3,24
-%6,30
$ 29,85M
$ 10,19M
14
Verus
Verus
VRSC
$ 0,243222
%0,00
+%0,10
-%9,22
$ 19,62M
$ 1,81K
15
Ergo
Ergo
ERG
$ 0,2362
-%0,67
-%1,05
+%8,93
$ 19,60M
$ 238,55K
16
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0,01587
+%0,06
-%0,56
-%7,30
$ 18,88M
$ 3,65M
17
Octra
Octra
OCT
$ 0,01999108
-%0,39
-%0,06
+%2,09
$ 12,50M
$ 50,59K
18
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0,03194
+%0,44
-%1,60
-%0,96
$ 10,99M
$ 1,87M
19
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0,053185
%0,00
-%0,00
+%3,91
$ 10,59M
$ 1,14M
20
Telos
Telos
TLOS
$ 0,022533
-%0,19
+%5,85
+%15,87
$ 10,17M
$ 3,55M
21
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0,0121
-%0,09
+%1,17
+%6,78
$ 9,47M
$ 7,06M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0,06454
+%0,09
-%0,97
-%1,33
$ 7,59M
$ 224,69K
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0,3933
-%0,10
-%3,46
-%15,67
$ 4,29M
$ 138,95K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0,009509
+%0,15
-%5,35
+%4,77
$ 2,54M
$ 5,91M
25
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0,00893
%0,00
+%1,19
%0,00
$ 1,35M
$ 109,95K
26
XELIS
XELIS
XEL
$ 0,209
+%0,49
+%4,59
-%7,66
$ 1,12M
$ 31,00K
27
Dero
Dero
DERO
$ 0,03987938
-%15,21
+%0,71
-%16,58
$ 505,57K
$ 10,36K
28
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0,03807269
+%1,37
+%0,00
+%53,45
$ 353,98K
$ 24,05K
29
TEN
TEN
TEN
$ 0,00023413
%0,00
--
-%1,45
$ 62,83K
$ 46,66
30
Integritee
Integritee
TEER
$ 0,00369558
%0,00
--
%0,00
$ 36,96K
$ 70,87
31
XGR
XGR
XGR
$ 0,00012891
-%0,03
-%0,01
-%0,18
$ 11,75K
$ 8,79K
32
XTM
XTM
XTM
$ 0,000442
-%0,45
+%6,75
+%1,37
--
$ 7,72M
33
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0,08352
-%0,21
-%0,13
+%15,08
--
$ 675,95K
34
SAL
SAL
SAL
$ 0,00451
-%3,63
-%0,88
-%11,05
--
$ 3,32M
35
Memento
Memento
DEXTF
$ 0,01797
%0,00
-%0,11
-%14,34
--
$ 1,17M
36
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0,01819
+%0,72
-%2,25
-%6,26
--
$ 3,44M
37
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0,005411
-%0,33
-%0,40
+%2,75
--
$ 16,74M
38
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3,926
-%0,08
-%1,13
+%2,29
--
$ 11,35K

Câu hỏi thường gặp

Token Blockchain riêng tư là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Blockchain riêng tư đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 38 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $5.79B.
Token Blockchain riêng tư nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Blockchain riêng tư được theo dõi trên MEXC, XTM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.75% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Blockchain riêng tư trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 38 token Blockchain riêng tư, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Blockchain riêng tư phổ biến bao gồm CC, BDX, H. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Blockchain riêng tư là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Blockchain riêng tư là khoảng $5.79B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Blockchain riêng tư, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.