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Top token PolitiFi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực PolitiFi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,06967
-%0,14
-%0,70
-%1,21
$ 11,85B
$ 55,41M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,486
-%0,07
+%0,34
+%1,22
$ 353,27M
$ 683,17K
3
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0,07581
+%0,22
+%0,61
-%1,67
$ 75,97M
$ 728,45K
4
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0,009272
-%0,36
+%20,48
+%28,99
$ 46,30M
$ 15,25M
5
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0,00000002713
+%0,26
+%0,37
-%4,15
$ 27,19M
$ 3,00T
6
CORN
CORN
CORN
$ 0,0254
+%0,04
%0,00
-%0,04
$ 13,32M
$ 6,13M
7
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0,003766
+%0,80
+%8,80
+%12,65
$ 7,76M
$ 25,99M
8
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0,02253
+%0,63
-%0,04
+%1,26
$ 6,24M
$ 2,48M
9
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0,005576
+%0,04
+%1,42
+%28,12
$ 5,58M
$ 15,64M
10
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0,000132
+%3,94
+%3,13
+%2,33
$ 3,28M
$ 8,47M
11
Burnie Senders
Burnie Senders
BURNIE
$ 0,00148253
+%0,40
-%0,06
-%6,38
$ 1,44M
$ 428,36K
12
MAGA
MAGA
MAGATRUMP
$ 0,02494
-%0,28
-%0,92
-%2,81
$ 1,09M
$ 2,26M
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0,00143397
+%0,43
+%0,07
+%69,31
$ 990,03K
$ 201,01K
14
MAGA Hat
MAGA Hat
MAGA
$ 1,52E-6
%0,00
-%0,10
-%4,40
$ 629,40K
--
15
Patriot
Patriot
PATRIOT
$ 4,121E-5
+%0,51
-%5,20
+%4,89
$ 412,11K
--
16
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve
SBR
$ 0,01817791
-%0,01
+%0,03
+%5,25
$ 382,50K
$ 401,10K
17
Strategic Super Reserve
Strategic Super Reserve
SSR
$ 0,00036801
-%0,71
+%0,00
+%3,93
$ 368,01K
$ 150,68
18
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0,00298509
-%0,05
-%0,07
-%10,71
$ 298,32K
$ 4,85K
19
TrumpCoin
TrumpCoin
DJT
$ 2,55E-5
-%0,31
+%1,20
+%3,66
$ 255,06K
--
20
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0,00021055
+%4,10
+%0,01
-%0,71
$ 210,46K
$ 4,59K
21
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0,00020732
-%0,40
+%0,01
+%4,98
$ 205,87K
$ 29,14
22
Restore The Republic
Restore The Republic
RTR
$ 0,00019658
-%0,44
+%0,01
+%2,88
$ 196,65K
$ 4,74
23
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0,00018777
-%0,11
-%0,14
+%2,45
$ 186,94K
$ 1,89K
24
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0,00016358
-%0,37
+%0,03
+%5,73
$ 163,53K
$ 491,04
25
Bull
Bull
BULL
$ 0,0001457
-%0,27
-%5,44
-%26,05
$ 145,89K
$ 374,47M
26
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5,678E-5
%0,00
-%0,40
+%2,14
$ 132,84K
--
27
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0,00011618
-%0,36
-%0,01
+%83,05
$ 112,90K
$ 921,27
28
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0,00010092
-%0,35
--
-%12,83
$ 100,92K
$ 1,19K
29
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9,97E-6
+%0,30
-%0,20
+%0,10
$ 93,49K
--
30
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7,503E-5
%0,00
-%0,10
+%3,33
$ 75,03K
--
31
MAGA Coin ETH
MAGA Coin ETH
MAGA
$ 6,939E-5
%0,00
-%1,20
+%0,76
$ 69,39K
--
32
Dark MAGA
Dark MAGA
DMAGA
$ 6,213E-5
%0,00
-%1,80
-%5,30
$ 62,12K
--
33
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0,00086199
-%0,15
--
-%4,70
$ 40,51K
$ 826,07
34
Trump Derangement Syndrome
Trump Derangement Syndrome
TDS
$ 3,765E-5
+%0,37
+%0,30
+%0,97
$ 37,65K
--
35
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0,03251643
%0,00
-%0,00
-%0,95
$ 32,52K
$ 3,24
36
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2,865E-5
+%3,17
+%2,40
+%9,39
$ 28,65K
--
37
MAGA PEPE
MAGA PEPE
MAGAPEPE
$ 6,79675E-13
-%0,05
+%0,80
+%3,47
$ 28,59K
--
38
MAGAIBA
MAGAIBA
MAGAIBA
$ 2,806E-5
%0,00
-%3,90
+%0,18
$ 28,06K
--
39
FreeTrump
FreeTrump
$TRUMP
$ 0,00026297
%0,00
--
+%0,18
$ 26,30K
$ 19,51
40
Hunter Boden
Hunter Boden
HUNTBODEN
$ 2,473E-5
+%0,37
-%0,90
+%10,65
$ 24,73K
--
41
MAGA VP
MAGA VP
MVP
$ 0,00049976
-%0,11
-%0,01
+%3,18
$ 22,62K
$ 4,34
42
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 2,646E-5
%0,00
+%3,10
+%3,04
$ 21,16K
--
43
Noooomeme
Noooomeme
NOOOO
$ 2,021E-5
%0,00
+%0,10
-%0,20
$ 20,16K
--
44
MAGA SHIBA
MAGA SHIBA
MAGASHIB
$ 4,4334E-13
+%0,37
+%0,60
+%2,97
$ 18,65K
--
45
MILEI Token
MILEI Token
MILEI
$ 0,00179142
%0,00
--
+%0,02
$ 17,91K
$ 16,87
46
JinPeng
JinPeng
JIN
$ 2,06E-5
%0,00
+%2,70
-%0,68
$ 17,56K
--
47
MAGA DOGE
MAGA DOGE
MAGADOGE
$ 3,80472E-13
+%0,37
+%0,90
+%4,79
$ 16,01K
--
48
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1,494E-5
%0,00
-%0,90
+%0,74
$ 14,94K
--
49
THE EAR STAYS ON
THE EAR STAYS ON
EAR
$ 1,484E-5
%0,00
+%2,10
+%2,56
$ 14,69K
--
50
Magaverse
Magaverse
MVRS
$ 1,407E-5
%0,00
+%1,50
+%2,33
$ 14,06K
--

Câu hỏi thường gặp

Token PolitiFi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token PolitiFi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 61 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $12.40B.
Token PolitiFi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token PolitiFi được theo dõi trên MEXC, PEOPLE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 20.48% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token PolitiFi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 61 token PolitiFi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token PolitiFi phổ biến bao gồm DOGE, TRUMP, MELANIA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục PolitiFi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token PolitiFi là khoảng $12.40B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực PolitiFi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.