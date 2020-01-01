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Top token Hệ sinh thái Plume Network theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Plume Network. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00071
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.184
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00051
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.28M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.25M
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 968.25M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.62M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 65,127
0.00%
+0.01%
+2.02%
$ 550.14M
$ 1.32K
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999543
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 210.64M
$ 1.62M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 111.77M
$ 1.86M
10
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,317.73
0.00%
-0.00%
+6.52%
$ 70.51M
$ 505.10K
11
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012166
+0.99%
+0.34%
+11.96%
$ 70.24M
$ 14.46M
12
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.068
0.00%
0.00%
0.00%
$ 65.90M
--
13
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.085
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 62.94M
--
14
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1.02
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 51.03M
--
15
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 46.50M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.998982
-0.50%
0.00%
-0.07%
$ 34.32M
$ 3.07M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.320005
+0.21%
+0.04%
+18.22%
$ 17.09M
$ 282.83K
18
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,906.76
-0.70%
-0.00%
+2.49%
$ 14.13M
$ 357.72K
19
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.83M
--
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 5.09M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 0.968493
-0.70%
-0.03%
-3.63%
$ 4.73M
$ 3.48K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.966878
0.00%
+0.00%
+1.68%
$ 2.86M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.001
-0.40%
-0.00%
-0.10%
$ 2.48M
$ 59.89K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.053
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.44M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.24M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.081
0.00%
+0.00%
-0.46%
$ 1.43M
$ 98.41
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0.01176552
-0.98%
-0.01%
+8.01%
$ 862.64K
$ 3.00K
30
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.067
0.00%
--
0.00%
$ 392.07K
--
31
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.004
-0.69%
+0.01%
+0.30%
$ 352.95K
$ 30.75
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 100.15K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.042
0.00%
+0.00%
+0.68%
$ 40.90K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.77K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.16K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Plume Network là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Plume Network đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 35 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $89.96B.
Token Hệ sinh thái Plume Network nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Plume Network được theo dõi trên MEXC, PLUME đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.34% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Plume Network trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 35 token Hệ sinh thái Plume Network, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Plume Network phổ biến bao gồm USDC, LINK, USD1. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Plume Network là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Plume Network là khoảng $89.96B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Plume Network, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.