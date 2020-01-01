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Top token Hệ sinh thái Nest theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Nest. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.085
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 62.94M
--
2
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.83M
--
3
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.966878
0.00%
+0.00%
+1.68%
$ 2.86M
--
4
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.053
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.44M
--
5
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.067
0.00%
--
0.00%
$ 392.07K
--
6
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 100.15K
--
7
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.042
0.00%
+0.00%
+0.68%
$ 40.90K
--
8
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.77K
--
9
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.16K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Nest là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Nest đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 9 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $82.64M.
Token Hệ sinh thái Nest nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Nest được theo dõi trên MEXC, NWISDOM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Nest trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 9 token Hệ sinh thái Nest, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Nest phổ biến bao gồm NOPAL, NALPHA, NWISDOM. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Nest là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Nest là khoảng $82.64M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Nest, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.