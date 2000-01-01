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Top token ngân hàng số theo vốn hoá thị trường

Ngân hàng số tiền mã hoá là các nền tảng tài chính hoàn toàn kỹ thuật số, kết nối tài sản phi tập trung với các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Chúng thường cung cấp thẻ ghi nợ liên kết tiền mã hoá, cổng thanh toán chuyển đổi fiat sang tiền mã hoá và tài khoản lợi nhuận cao mà không cần mạng lưới chi nhánh vật lý. Các token trong lĩnh vực này được sử dụng để mở khoá tính năng ngân hàng cao cấp, giảm phí giao dịch và thưởng cho người dùng nền tảng.

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Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4251
+0.14%
-1.05%
+6.87%
$ 1.40B
$ 265.25K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3872
-0.10%
+1.44%
-2.81%
$ 341.52M
$ 2.21M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001613
+0.06%
-0.86%
-5.11%
$ 155.06M
$ 69.20M
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07846
-0.03%
+3.02%
+1.44%
$ 141.08M
$ 2.47M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 8.85E-6
+0.45%
+7.90%
-10.79%
$ 885.16K
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00040139
-0.64%
-0.01%
-17.12%
$ 401.39K
$ 70.22
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00745656
+0.12%
-0.00%
-7.46%
$ 316.74K
$ 40.87K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00072429
-0.51%
+0.00%
-18.64%
$ 184.30K
$ 32.04K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.574E-5
+0.38%
+0.80%
+2.08%
$ 15.49K
--
10
Unitas
Unitas
UP
$ 0.35919
+0.20%
+2.27%
+6.13%
--
$ 171.33K
11
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0.00812
+0.37%
-1.21%
-2.98%
--
$ 6.95M
12
Avici
Avici
AVICI
$ 0.4894
-0.04%
-0.83%
-8.57%
--
$ 105.44K

Câu hỏi thường gặp

Tiền mã hoá ngân hàng số trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số là gì?
Tiền mã hoá ngân hàng số đại diện cho các nền tảng tài chính hoàn toàn kỹ thuật số, tích hợp mạng blockchain với các dịch vụ ngân hàng truyền thống, cung cấp các tính năng như thẻ ghi nợ liên kết tiền mã hoá và cổng thanh toán chuyển đổi fiat sang tiền mã hoá.
Token ngân hàng số cung cấp tiện ích gì cho người dùng nền tảng?
Token ngân hàng số cung cấp tiện ích bằng cách mở khoá các tính năng ngân hàng kỹ thuật số cao cấp, giảm phí giao dịch xuyên biên giới và cung cấp tỷ lệ lợi nhuận cao hơn trên tài khoản tiết kiệm trong hệ sinh thái ngân hàng số cụ thể.
Ngân hàng số tiền mã hoá có được quản lý như ngân hàng thương mại truyền thống không?
Việc tuân thủ quy định sẽ khác nhau đáng kể. Một số ngân hàng số tiền mã hoá hoạt động với giấy phép ngân hàng chính thức tại các khu vực pháp lý cụ thể, trong khi những ngân hàng số tiền mã hoá khác dựa vào đối tác ngân hàng bên thứ ba để xử lý giao dịch tiền fiat.
Ưu điểm chính của việc sử dụng ngân hàng số dựa trên blockchain là gì?
Ưu điểm chính của ngân hàng số dựa trên blockchain là khả năng chi tiêu tiền mã hoá đang nắm giữ trong thế giới thực một cách liền mạch bằng thẻ ghi nợ, mà không cần rút tài sản thủ công sang tài khoản ngân hàng truyền thống.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Ngân hàng số, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.