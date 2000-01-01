Ngân hàng số tiền mã hoá là các nền tảng tài chính hoàn toàn kỹ thuật số, kết nối tài sản phi tập trung với các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Chúng thường cung cấp thẻ ghi nợ liên kết tiền mã hoá, cổng thanh toán chuyển đổi fiat sang tiền mã hoá và tài khoản lợi nhuận cao mà không cần mạng lưới chi nhánh vật lý. Các token trong lĩnh vực này được sử dụng để mở khoá tính năng ngân hàng cao cấp, giảm phí giao dịch và thưởng cho người dùng nền tảng.
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