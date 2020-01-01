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Top token Âm nhạc theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Âm nhạc. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.75521
-3.14%
-3.18%
-9.05%
$ 449.54M
$ 693.35K
2
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.37
-2.30%
+8.82%
+19.39%
$ 93.42M
$ 17.56K
3
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01243888
-0.50%
+0.00%
+2.92%
$ 17.96M
$ 2.79M
4
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.03945
+0.11%
-0.09%
+4.34%
$ 8.82M
$ 4.75M
5
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.012551
-1.24%
+1.24%
-1.51%
$ 5.75M
$ 4.38M
6
AMPLIFYWORLD
AMPLIFYWORLD
AMPS
$ 7.483E-5
-0.01%
+1.10%
+1.81%
$ 898.02K
--
7
Gala Music
Gala Music
MUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
+0.04%
$ 572.04K
$ 18.12
8
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
9
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00035816
-0.54%
+0.01%
-6.67%
$ 355.66K
$ 862.52
10
Fireverse
Fireverse
FIR
$ 0.00047322
+0.60%
+0.10%
+0.10%
$ 168.15K
$ 5.67K
11
Johnny Suede
Johnny Suede
SUEDE
$ 0.00025614
-0.11%
+0.02%
+5.54%
$ 119.15K
$ 81.76
12
UREEQA
UREEQA
URQA
$ 0.00083256
0.00%
--
+2.81%
$ 83.26K
$ 1.50
13
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.0001502
-0.01%
+0.07%
+21.47%
$ 75.10K
$ 206.67
14
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00057705
0.00%
--
0.00%
$ 57.70K
$ 16.56
15
Azzle
Azzle
AZL
$ 5.18775E-7
+0.58%
+0.60%
+7.11%
$ 51.88K
--
16
BitSong
BitSong
BTSG
$ 0.00037563
-0.33%
-0.01%
-13.59%
$ 45.86K
$ 41.14
17
Nyxia AI
Nyxia AI
NYXC
$ 0.00454426
-0.32%
-0.00%
+7.81%
$ 45.47K
$ 89.91
18
Record Nexus
Record Nexus
RECORD
$ 2.09E-5
0.00%
-2.00%
0.00%
$ 20.90K
--
19
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.895E-5
0.00%
+4.40%
+4.06%
$ 9.40K
--
20
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.09995
0.00%
-2.78%
+1.67%
--
$ 49.02K

Câu hỏi thường gặp

Token Âm nhạc là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Âm nhạc đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 20 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $578.40M.
Token Âm nhạc nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Âm nhạc được theo dõi trên MEXC, RAVE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.82% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Âm nhạc trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 20 token Âm nhạc, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Âm nhạc phổ biến bao gồm BEAT, RAVE, AUDIO. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Âm nhạc là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Âm nhạc là khoảng $578.40M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Âm nhạc, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.