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Top token Hệ sinh thái Morpho theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Morpho. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9258
+0.18%
+0.14%
-0.67%
$ 967.99M
$ 33.50K
2
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.026
-0.39%
-0.00%
-0.10%
$ 106.28M
--
3
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.028
-0.19%
-0.00%
-0.19%
$ 78.40M
--
4
Steakhouse USDC Morpho Vault
Steakhouse USDC Morpho Vault
STEAKUSDC
$ 1.13
-0.88%
-0.00%
0.00%
$ 75.32M
--
5
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.02
-0.49%
-0.00%
-0.10%
$ 73.34M
--
6
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
GTUSDC
$ 1.12
0.00%
-0.00%
-0.88%
$ 27.45M
--
7
Steakhouse ETH Morpho Vault
Steakhouse ETH Morpho Vault
STEAKETH
$ 2,008.15
-0.49%
0.00%
+2.63%
$ 23.42M
--
8
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,938.69
-0.49%
0.00%
+2.58%
$ 16.92M
--
9
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,956.91
+0.50%
+0.01%
+3.16%
$ 8.92M
--
10
MEV Capital wETH
MEV Capital wETH
MCWETH
$ 2,067.21
+0.03%
+0.00%
+2.74%
$ 3.57M
--
11
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
USUALUSDC+
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.53M
--
12
Gauntlet USDT Balanced
Gauntlet USDT Balanced
GTUSDTB
$ 1.021
-0.29%
-0.00%
-0.20%
$ 1.84M
--
13
Gauntlet USD Alpha
Gauntlet USD Alpha
GTUSDA
$ 1.078
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 1.64M
--
14
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.017
-0.20%
-0.00%
-0.20%
$ 1.21M
--
15
Steakhouse PYUSD V2
Steakhouse PYUSD V2
STEAKPYUSD
$ 1.037
-0.29%
0.00%
+0.10%
$ 430.79K
--
16
Gauntlet WETH Balanced
Gauntlet WETH Balanced
GTWETHB
$ 1,975.69
+0.04%
+0.00%
+2.71%
$ 196.38K
--
17
Coinshift USDL Morpho Vault
Coinshift USDL Morpho Vault
CSUSDL
$ 0.969739
0.00%
--
0.00%
$ 72.60K
--
18
Re7 WBTC Morpho Vault
Re7 WBTC Morpho Vault
RE7WBTC
$ 66,173
-0.51%
+0.00%
+1.73%
$ 65.41K
--
19
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
Steakhouse PYUSD Morpho Vault
STEAKPYUSD
$ 1.099
-0.09%
0.00%
0.00%
$ 58.47K
--
20
Morpho eUSD
Morpho eUSD
MEUSD
$ 1.035
-0.19%
0.00%
-0.19%
$ 49.10K
--
21
Coinshift USDC
Coinshift USDC
CSUSDC
$ 1.076
-0.37%
0.00%
0.00%
$ 45.61K
--
22
Re7 USDT Morpho Vault
Re7 USDT Morpho Vault
RE7USDT
$ 1.031
-0.29%
+0.00%
+1.68%
$ 20.05K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Morpho là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Morpho đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 22 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.39B.
Token Hệ sinh thái Morpho nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Morpho được theo dõi trên MEXC, MORPHO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.14% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Morpho trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 22 token Hệ sinh thái Morpho, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Morpho phổ biến bao gồm MORPHO, STEAKUSDC, GTUSDCP. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Morpho là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Morpho là khoảng $1.39B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Morpho, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.