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Top token Bảo vệ MEV theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bảo vệ MEV. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 106.67
-0.08%
-0.28%
+1.47%
$ 280.53M
$ 556.24
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1049
-0.09%
-1.21%
-5.43%
$ 61.49M
$ 493.91K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.243256
0.00%
+0.09%
-10.28%
$ 19.62M
$ 1.85K
4
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.0685
-0.45%
-0.28%
+1.98%
$ 15.77M
$ 947.89K
5
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.009545
-1.29%
-7.10%
-11.83%
$ 8.32M
$ 8.46M
6
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.0014173
0.00%
+0.00%
+22.50%
$ 536.48K
$ 99.87
7
Alchemist
Alchemist
MIST
$ 0.175885
0.00%
-0.00%
+4.61%
$ 471.03K
$ 2.02
8
Semantic Layer
Semantic Layer
42
$ 0.00237415
-0.61%
+0.07%
-2.94%
$ 351.77K
$ 2.28K
9
Manifold Finance
Manifold Finance
FOLD
$ 0.02664602
0.00%
--
-19.45%
$ 53.29K
$ 1.82
10
Lode
Lode
LODE
$ 0.00079536
+0.29%
--
+3.67%
$ 35.00K
$ 1.89K
11
Railgun
Railgun
RAIL
$ 1.45
+0.08%
+1.74%
+1.48%
--
$ 39.98K
12
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.04421
+0.86%
-0.87%
+8.07%
--
$ 1.77M

Câu hỏi thường gặp

Token Bảo vệ MEV là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bảo vệ MEV đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $387.19M.
Token Bảo vệ MEV nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bảo vệ MEV được theo dõi trên MEXC, RAIL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 1.74% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bảo vệ MEV trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token Bảo vệ MEV, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bảo vệ MEV phổ biến bao gồm GNO, COW, VRSC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bảo vệ MEV là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bảo vệ MEV là khoảng $387.19M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bảo vệ MEV, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.