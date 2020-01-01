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Top token Hệ sinh thái Metis theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Metis. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,947.6
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.179
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
3
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,911.25
0.00%
-0.00%
+2.53%
$ 4.58B
--
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08689
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
7
Metis
Metis
METIS
$ 2.537
+0.55%
+1.31%
+3.23%
$ 19.15M
$ 26.47K
8
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,876.88
+0.03%
-0.00%
+3.36%
$ 15.52M
$ 15.71K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.992958
+0.03%
-0.00%
-0.40%
$ 11.77M
$ 6.49K
10
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.946567
0.00%
0.00%
-0.64%
$ 9.78M
$ 22.93K
11
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.21
0.00%
+0.02%
+3.42%
$ 5.61M
$ 2.50K
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2852
+0.32%
-5.51%
-7.30%
$ 3.94M
$ 192.63K
13
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999262
-0.67%
-0.00%
-0.17%
$ 2.47M
$ 55.59K
14
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.00922661
-1.00%
0.00%
+0.82%
$ 889.90K
$ 333.88
15
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.0058077
0.00%
+0.01%
+1.47%
$ 653.93K
$ 347.11
16
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016081
+0.12%
0.00%
+2.95%
$ 31.34K
$ 2.89
17
Wrapped Metis
Wrapped Metis
WMETIS
$ 2.55
-0.39%
+0.01%
+2.82%
$ 27.19K
$ 12.55K
18
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.156642
0.00%
--
+2.58%
$ 23.50K
$ 4.07
19
Hercules Token
Hercules Token
TORCH
$ 0.0038361
0.00%
--
+3.08%
$ 14.51K
$ 7.43

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Metis là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Metis đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 19 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $24.46B.
Token Hệ sinh thái Metis nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Metis được theo dõi trên MEXC, METIS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 1.31% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Metis trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 19 token Hệ sinh thái Metis, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Metis phổ biến bao gồm WBTC, LINK, AWETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Metis là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Metis là khoảng $24.46B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Metis, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.