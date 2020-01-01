Trong số các token Giải pháp tạo lập thị trường được theo dõi trên MEXC, UPTOP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.10% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.