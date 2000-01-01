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Top token Hệ sinh thái Manta Network theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Manta Network. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08692
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
6
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04236
+1.15%
+1.05%
+7.43%
$ 332.48M
$ 8.89M
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.79
+0.22%
0.00%
+2.30%
$ 38.63M
$ 6.31M
8
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05887
+0.44%
-0.37%
+3.20%
$ 27.95M
$ 1.02M
9
Bella
Bella
BEL
$ 0.11144
+0.44%
+4.28%
+16.24%
$ 9.05M
$ 651.02K
10
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008314
+1.07%
-1.33%
+4.46%
$ 6.33M
$ 7.03M
11
Stader MaticX
Stader MaticX
MATICX
$ 0.092943
+0.01%
+0.02%
+7.02%
$ 3.30M
$ 329.01
12
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
-2.44%
$ 611.93K
$ 506.73
13
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00072057
0.00%
0.00%
-0.37%
$ 567.36K
$ 1.86K
14
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00076098
0.00%
-0.04%
+5.56%
$ 356.08K
$ 1.38
15
Bifrost Voucher MANTA
Bifrost Voucher MANTA
VMANTA
$ 0.081771
-0.03%
--
+4.90%
$ 329.69K
$ 6.85
16
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.32E-5
+0.04%
+4.20%
+26.91%
$ 220.27K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Manta Network là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Manta Network đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 16 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $82.99B.
Token Hệ sinh thái Manta Network nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Manta Network được theo dõi trên MEXC, BEL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.28% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Manta Network trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 16 token Hệ sinh thái Manta Network, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Manta Network phổ biến bao gồm USDC, USDE, SUSDE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Manta Network là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Manta Network là khoảng $82.99B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Manta Network, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.