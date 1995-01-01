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Top token Token Liquid Restaking theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token Liquid Restaking. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,235
+0.20%
+0.00%
+1.77%
$ 668.56M
$ 890.04K
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,073.88
+0.36%
+0.00%
+2.81%
$ 88.28M
$ 5.77K
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,357.48
0.00%
--
+2.25%
$ 59.30M
$ 12.72
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,098.21
+0.36%
-0.00%
+2.55%
$ 32.95M
$ 8.29K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,051.01
+0.28%
0.00%
-1.43%
$ 23.86M
$ 5.72K
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 99.31
+0.45%
+0.01%
+3.89%
$ 7.89M
$ 349.22
10
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,991.09
-0.14%
-0.00%
+4.39%
$ 7.61M
$ 99.55
11
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 89.28
+0.38%
+0.01%
+4.00%
$ 7.42M
$ 11.57K
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 99.14
+0.39%
+0.01%
+3.61%
$ 2.81M
$ 17.25
13
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.34
0.00%
--
-4.14%
$ 360.66K
$ 60.55
14
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,864.07
0.00%
--
-0.15%
$ 316.50K
$ 13.19

Câu hỏi thường gặp

Token Token Liquid Restaking là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token Liquid Restaking đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 14 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $5.29B.
Token Token Liquid Restaking nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token Liquid Restaking được theo dõi trên MEXC, WEETH đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.62% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token Liquid Restaking trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 14 token Token Liquid Restaking, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token Liquid Restaking phổ biến bao gồm WEETH, RSETH, LBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token Liquid Restaking là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token Liquid Restaking là khoảng $5.29B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token Liquid Restaking, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.