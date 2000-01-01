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Top token Hệ sinh thái Katana theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Katana. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.211
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9342
+0.55%
-0.38%
-0.52%
$ 967.49M
$ 33.19K
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07768
+0.26%
+1.30%
+6.38%
$ 828.07M
$ 1.54M
5
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 99.17
+0.49%
+0.01%
+3.88%
$ 765.91M
$ 5.87M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,235
+0.20%
+0.00%
+1.77%
$ 668.56M
$ 890.04K
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999497
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 210.64M
$ 1.61M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 111.74M
$ 1.41M
9
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1701
+0.29%
+3.15%
+9.37%
$ 48.88M
$ 403.08K
10
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 46.51M
--
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 34.48M
$ 205.19K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.319628
0.00%
+0.04%
+17.55%
$ 17.07M
$ 282.86K
13
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004767
+0.97%
+4.82%
+8.61%
$ 11.26M
$ 30.94M
14
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
15
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KAT
AVKAT
$ 0.00605121
+0.21%
+0.04%
+9.86%
$ 1.29M
$ 575.13
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.997242
0.00%
0.00%
-0.77%
$ 1.17M
$ 338.72
17
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 64,923
+0.09%
+0.00%
+1.61%
$ 448.41K
$ 6.93K
18
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.007
+0.20%
+0.01%
+0.60%
$ 353.98K
$ 30.84
19
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00204972
0.00%
--
-3.86%
$ 28.82K
$ 4.09K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Katana là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Katana đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 19 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $12.58B.
Token Hệ sinh thái Katana nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Katana được theo dõi trên MEXC, KAT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.82% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Katana trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 19 token Hệ sinh thái Katana, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Katana phổ biến bao gồm LINK, WEETH, MORPHO. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Katana là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Katana là khoảng $12.58B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Katana, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.