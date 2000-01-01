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Top token Hệ sinh thái Ink theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Ink. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00063
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.222
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999284
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 4.06B
$ 50.38M
4
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 3.48B
$ 282.51M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999872
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.80B
$ 29.90M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.997937
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 697.57M
$ 1.09M
9
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,974
+0.22%
+0.00%
+1.77%
$ 442.96M
$ 163.23K
10
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,828
-0.09%
+0.00%
+1.27%
$ 420.89M
$ 5.61K
11
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,502
+0.01%
-0.00%
+0.61%
$ 192.50M
$ 3.30K
12
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 174.13M
$ 850.76K
13
$ 224.63
-0.22%
-0.43%
+8.17%
$ 146.76M
$ 362.48
14
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,314.19
-0.09%
-0.00%
+6.70%
$ 117.90M
$ 3.57M
15
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,104.82
+0.08%
0.00%
+0.13%
$ 115.31M
--
16
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 111.74M
$ 1.41M
17
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,073.88
+0.36%
+0.00%
+2.81%
$ 88.28M
$ 5.77K
18
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,587
0.00%
-0.00%
+15.13%
$ 63.59M
$ 89.03
19
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
20
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.002
-0.20%
+0.00%
+0.20%
$ 34.41M
$ 3.02M
21
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.319628
0.00%
+0.04%
+17.55%
$ 17.07M
$ 282.86K
22
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001921
-1.06%
+0.31%
+40.29%
$ 14.86M
$ 90.81B
23
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,220.68
+0.06%
+0.01%
-5.73%
$ 11.53M
$ 3.89K
24
Bert
Bert
BERT
$ 0.008927
-0.07%
-3.02%
+2.95%
$ 8.60M
$ 5.64M
25
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.32%
$ 896.47K
--
26
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998754
-0.03%
0.00%
0.00%
$ 809.44K
$ 418.09K
27
ANITA
ANITA
ANITA
$ 0.00067027
+0.07%
-0.00%
+10.42%
$ 670.22K
$ 5.98
28
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 57.99
+0.02%
--
-2.88%
$ 454.12K
$ 74.46
29
Eaton Corporation plc xStock
Eaton Corporation plc xStock
ETNX
$ 392.41
0.00%
--
+0.10%
$ 147.11K
$ 11.21
30
Purple
Purple
PURPLE
$ 9.466E-5
0.00%
+3.50%
-9.77%
$ 94.63K
--
31
Bobina
Bobina
BOBINA
$ 0.00614731
0.00%
--
-5.82%
$ 61.47K
$ 25.02
32
Kraken
Kraken
KRAKEN
$ 5.347E-7
0.00%
-0.30%
-60.68%
$ 53.47K
--
33
Shroomy
Shroomy
SHROOMY
$ 3.123E-5
0.00%
-1.30%
-1.76%
$ 28.98K
--
34
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
+0.07%
$ 13.68K
--
35
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.313
0.00%
0.00%
+0.53%
--
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Ink là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Ink đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 35 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $97.63B.
Token Hệ sinh thái Ink nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Ink được theo dõi trên MEXC, PURPLE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Ink trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 35 token Hệ sinh thái Ink, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Ink phổ biến bao gồm USDC, LINK, USDT0. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Ink là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Ink là khoảng $97.63B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Ink, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.