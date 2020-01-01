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Top token Chăm sóc sức khỏe theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2179
+0.32%
+0.14%
-2.52%
$ 30.08M
$ 298.62K
2
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00127535
-0.36%
-0.01%
-2.42%
$ 14.72M
$ 64.70K
3
Dynachain
Dynachain
DYNA
$ 0.0341983
0.00%
--
-4.63%
$ 13.24M
$ 826.83
4
HP
HP
HP
$ 0.006771
-0.77%
-0.74%
-7.38%
$ 9.43M
$ 4.40M
5
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
+0.00%
+0.45%
$ 8.84M
$ 3.95K
6
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04547285
-0.38%
-0.27%
+2.99%
$ 7.81M
$ 78.09K
7
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
+0.02%
$ 1.39M
$ 106.29K
8
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01247
+0.24%
+0.97%
+3.75%
$ 879.62K
$ 1.36M
9
CTOC
CTOC
CTOC
$ 0.054955
+0.01%
+0.00%
+0.69%
$ 502.78K
$ 370.68K
10
Innovosens
Innovosens
ISENS
$ 6.289E-5
0.00%
+4.50%
+4.66%
$ 62.26K
--
11
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
-0.00%
+1.71%
$ 60.23K
$ 4.28
12
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00122161
0.00%
+0.25%
+12.33%
$ 48.94K
$ 364.59
13
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.767E-5
+5.70%
+10.90%
+3.50%
$ 48.91K
--
14
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.421E-5
0.00%
-0.20%
-1.62%
$ 44.21K
--
15
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3.037E-5
+0.50%
+0.50%
+0.86%
$ 30.37K
--
16
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.63E-6
0.00%
+6.70%
+0.28%
$ 17.32K
--
17
Pharmachain AI
Pharmachain AI
PHAI
$ 1.863E-5
+0.27%
+1.70%
+6.40%
$ 11.52K
--
18
Medifakt
Medifakt
FAKT
$ 0.0005455
0.00%
+0.24%
-1.78%
--
$ 22.96M
19
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00639
-2.01%
+14.44%
+46.76%
--
$ 4.20M

Câu hỏi thường gặp

Token Chăm sóc sức khỏe là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chăm sóc sức khỏe đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 19 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $87.21M.
Token Chăm sóc sức khỏe nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chăm sóc sức khỏe được theo dõi trên MEXC, XRPHAI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 14.44% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chăm sóc sức khỏe trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 19 token Chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chăm sóc sức khỏe phổ biến bao gồm APEX, MED, DYNA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chăm sóc sức khỏe là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chăm sóc sức khỏe là khoảng $87.21M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.