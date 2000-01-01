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Top token Hệ sinh thái Harmony theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Harmony. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1973
+0.26%
-1.36%
+1.61%
$ 7.13B
$ 14.88M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.22
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
3
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.073
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.99
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.7
+0.12%
-0.30%
+0.79%
$ 166.50M
$ 3.18K
6
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.0146
+0.69%
-0.41%
-1.96%
$ 157.68M
$ 4.55M
7
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9047
-0.32%
-1.76%
+8.79%
$ 156.64M
$ 66.69K
8
BAT
BAT
BAT
$ 0.06743
+0.10%
-0.15%
+0.55%
$ 100.71M
$ 863.24K
9
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,068.9
+0.48%
-0.10%
-2.96%
$ 73.88M
$ 30.29
10
SNX
SNX
SNX
$ 0.2113
-0.05%
-0.42%
-2.27%
$ 72.69M
$ 513.51K
11
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.27
+0.40%
+0.48%
-2.68%
$ 63.06M
$ 48.45K
12
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003404
+0.35%
-0.50%
+0.35%
$ 59.99M
$ 199.78M
13
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02536
+0.52%
-1.25%
+0.88%
$ 49.84M
$ 2.07M
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1708
+0.29%
+3.15%
+9.37%
$ 48.88M
$ 403.08K
15
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3203
+0.09%
+3.99%
+17.97%
$ 28.26M
$ 233.02K
16
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04818393
+0.02%
-0.02%
-13.13%
$ 27.65M
$ 462.92K
17
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06077
+0.51%
-1.11%
+0.45%
$ 27.65M
$ 1.03M
18
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00547406
+0.19%
+0.01%
-2.51%
$ 27.19M
$ 529.80K
19
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001274
0.00%
-2.54%
+3.43%
$ 18.94M
$ 61.48M
20
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04487
+0.05%
-2.49%
-1.88%
$ 18.81M
$ 1.24M
21
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01754224
+0.17%
+0.01%
+8.51%
$ 17.54M
$ 339.38
22
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.0202
+0.20%
+2.24%
+8.89%
$ 15.32M
$ 3.17M
23
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,911.28
+0.17%
-0.00%
+2.38%
$ 12.26M
--
24
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.992958
+0.03%
-0.00%
-0.40%
$ 11.77M
$ 6.49K
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.095681
-0.09%
+0.07%
+9.12%
$ 10.47M
$ 42.46K
26
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.553E-5
-0.20%
-0.50%
-1.56%
$ 9.65M
--
27
Wise
Wise
WISE
$ 0.104149
+0.11%
-0.00%
+1.97%
$ 9.04M
$ 11.67K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10913
-0.34%
-0.16%
-0.95%
$ 7.60M
$ 497.76K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.341077
-0.03%
-0.00%
-2.40%
$ 7.16M
$ 942.70K
30
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,928.74
+0.14%
-0.01%
-6.03%
$ 5.15M
$ 1.98K
31
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.3
0.00%
+0.02%
+4.84%
$ 3.86M
$ 4.31K
32
Ren
Ren
REN
$ 0.00327937
+0.02%
-0.01%
+0.65%
$ 3.28M
$ 187.57K
33
Solar
Solar
SXP
$ 0.00347432
+0.06%
+0.01%
+3,377.80%
$ 2.34M
$ 54.50
34
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 605.02
0.00%
-0.00%
+1.01%
$ 2.20M
$ 281.94
35
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005477
+0.29%
+0.07%
-3.01%
$ 2.02M
$ 1.13B
36
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00351825
-0.76%
-0.01%
+0.35%
$ 1.74M
$ 23.80K
37
Frontier
Frontier
FRONT
$ 0.01387374
+0.04%
-0.00%
+7.88%
$ 1.25M
$ 6.33
38
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.103497
+0.24%
+0.02%
+0.22%
$ 1.12M
$ 82.02
39
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.0058077
0.00%
+0.01%
+1.47%
$ 653.93K
$ 347.11
40
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01148529
+0.04%
+0.01%
+1.88%
$ 410.22K
$ 752.87
41
Unistake
Unistake
UNISTAKE
$ 0.00163963
0.00%
--
+2.79%
$ 340.43K
$ 14.80
42
DSLA Protocol
DSLA Protocol
DSLA
$ 4.791E-5
+0.08%
-4.30%
+45.76%
$ 265.99K
--
43
BakerySwap
BakerySwap
BAKE
$ 0.00076184
+0.35%
+0.03%
+5.63%
$ 219.95K
$ 688.76
44
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.00126398
+0.04%
+0.01%
+3.76%
$ 195.40K
$ 262.41
45
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012656
-0.21%
0.00%
+2.84%
$ 126.56K
$ 319.91
46
SparkPoint
SparkPoint
SRK
$ 9.27E-6
0.00%
-6.50%
-12.71%
$ 119.38K
--
47
OpenxAI Network
OpenxAI Network
OPENX
$ 0.01
+0.10%
-0.40%
-14.31%
$ 100.03K
$ 2.40M
48
Kilopi
Kilopi
LOP
$ 2.454E-5
0.00%
+71.10%
+45.47%
$ 31.20K
--
49
Furucombo
Furucombo
COMBO
$ 0.0002604
0.00%
--
+0.27%
$ 26.04K
$ 3.89
50
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00016113
0.00%
-0.02%
-8.44%
$ 19.46K
$ 20.21

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Harmony là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Harmony đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 52 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $17.68B.
Token Hệ sinh thái Harmony nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Harmony được theo dõi trên MEXC, LOP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 71.10% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Harmony trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 52 token Hệ sinh thái Harmony, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Harmony phổ biến bao gồm ADA, LINK, UNI. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Harmony là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Harmony là khoảng $17.68B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Harmony, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.