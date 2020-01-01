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Top token Nền tảng trò chơi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Nền tảng trò chơi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001791
+0.56%
-0.67%
-1.32%
$ 86.88M
$ 140.85M
2
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010084
+0.01%
-0.14%
+0.78%
$ 30.19M
$ 63.72M
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03712
-0.24%
-1.18%
+8.99%
$ 28.47M
$ 1.96M
4
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.1071
0.00%
+0.07%
-2.73%
$ 23.48M
$ 421.20K
5
Portal
Portal
PORTAL
$ 0.011491
-0.15%
-3.10%
+10.88%
$ 9.78M
$ 5.71M
6
READY
READY
READY
$ 0.006527
-0.28%
-6.09%
-5.30%
$ 6.53M
$ 2.35M
7
CONX
CONX
CONX
$ 0.00402483
-0.62%
+0.01%
+1.07%
$ 4.05M
$ 29.71K
8
CRETA
CRETA
CRETA
$ 0.001287
0.00%
+7.63%
-22.61%
$ 3.79M
$ 9.26M
9
Altura
Altura
ALU
$ 0.002915
-0.75%
-0.78%
-0.82%
$ 2.88M
$ 14.97M
10
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06112
-0.67%
-5.91%
-8.03%
$ 2.76M
$ 1.00M
11
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02737
+0.18%
+7.84%
+12.49%
$ 2.67M
$ 3.87M
12
$ 0.0014424
+0.27%
-0.33%
-2.29%
$ 2.53M
$ 38.16M
13
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.0008382
+0.04%
+0.01%
+4.68%
$ 1.57M
$ 58.64K
14
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00905722
-0.10%
-0.09%
-9.89%
$ 1.24M
$ 9.11K
15
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08347
+0.17%
-0.50%
+2.10%
$ 1.08M
$ 708.61K
16
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00353902
-0.80%
+0.00%
-3.54%
$ 1.02M
$ 219.89K
17
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 8.167E-5
+0.02%
+3.70%
+2.59%
$ 816.72K
--
18
MimboGameGroup
MimboGameGroup
MGG
$ 6.057E-5
+0.31%
-2.00%
-17.71%
$ 787.38K
--
19
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00040053
0.00%
-0.00%
+0.09%
$ 644.11K
$ 76.93K
20
PlayDapp
PlayDapp
PDA
$ 0.00092259
+0.04%
+0.02%
+2.04%
$ 605.70K
$ 32.81K
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.145E-5
+6.31%
-10.80%
+5.72%
$ 572.50K
--
22
Tevaera
Tevaera
TEVA
$ 0.00048979
-0.55%
-0.02%
-2.84%
$ 541.32K
$ 16.49K
23
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.74E-6
-0.11%
+1.20%
+3.31%
$ 502.54K
--
24
Creo Engine
Creo Engine
CREO
$ 0.0006356
+0.11%
+0.81%
+6.16%
$ 443.71K
$ 48.18M
25
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000703
-0.84%
-3.55%
-0.28%
$ 441.20K
$ 47.77M
26
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00035411
+0.14%
-0.01%
-29.35%
$ 338.77K
$ 2.57K
27
Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
1CAT
$ 5.896E-5
-0.17%
-0.20%
+0.22%
$ 295.80K
--
28
SOON
SOON
MRSOON
$ 0.000003232
-0.06%
-3.18%
-0.12%
$ 212.73K
$ 16.42B
29
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00037338
0.00%
-0.02%
-0.33%
$ 174.66K
$ 17.34
30
Catheon Gaming
Catheon Gaming
CATHEON
$ 7.076E-5
-0.28%
+2.00%
-0.08%
$ 113.23K
--
31
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0002126
0.00%
+14.18%
-4.54%
$ 104.07K
$ 31.89M
32
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 2.324E-5
-5.07%
+52.30%
+74.21%
$ 101.21K
--
33
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System
$BAES
$ 5.21349E-7
+0.23%
+4.30%
+34.81%
$ 52.14K
--
34
HyperChainX
HyperChainX
HPX
$ 3.551E-5
0.00%
-0.70%
-0.62%
$ 35.51K
--
35
MXS Games
MXS Games
XSEED
$ 2.01E-6
-1.47%
-13.20%
-80.41%
$ 29.04K
--
36
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
+0.09%
$ 26.41K
--
37
DEGA
DEGA
DEGA
$ 2.64E-6
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 25.81K
--
38
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
-7.36%
$ 21.04K
$ 5.74
39
E4C
E4C
E4C
$ 5.671E-5
+0.62%
-2.20%
+1.12%
$ 13.14K
--
40
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
-0.43%
$ 12.34K
--
41
PMG
PMG
PMG
$ 0.0011519
0.00%
0.00%
+4.17%
--
--
42
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 20.3818
+0.47%
+0.67%
-3.62%
--
$ 824.23
43
YOM
YOM
YOM
$ 0.10904
-0.17%
+2.75%
+6.13%
--
$ 576.42K
44
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0125713
-0.22%
-1.03%
-1.36%
--
$ 248.52M
45
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003421
+0.03%
-0.61%
-12.96%
--
$ 530.70M

Câu hỏi thường gặp

Token Nền tảng trò chơi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Nền tảng trò chơi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 45 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $215.83M.
Token Nền tảng trò chơi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Nền tảng trò chơi được theo dõi trên MEXC, HYBUX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 52.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Nền tảng trò chơi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 45 token Nền tảng trò chơi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Nền tảng trò chơi phổ biến bao gồm GALA, DEP, PLAY. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Nền tảng trò chơi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Nền tảng trò chơi là khoảng $215.83M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Nền tảng trò chơi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.