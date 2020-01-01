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Top token Thị trường trò chơi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Thị trường trò chơi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1112
+0.45%
-1.25%
-0.45%
$ 221.00M
$ 503.33K
2
Open Loot
Open Loot
OL
$ 0.005001
+0.24%
-1.65%
-6.32%
$ 3.97M
$ 11.31M
3
Altura
Altura
ALU
$ 0.002915
-0.75%
-0.78%
-0.82%
$ 2.88M
$ 14.97M
4
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00905722
-0.10%
-0.09%
-9.89%
$ 1.24M
$ 9.11K
5
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08347
+0.17%
-0.50%
+2.10%
$ 1.08M
$ 708.61K
6
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.74E-6
-0.11%
+1.20%
+3.31%
$ 502.54K
--
7
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 2.324E-5
-5.07%
+52.30%
+74.21%
$ 101.21K
--
8
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
+0.21%
$ 71.35K
--
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
-0.30%
$ 26.01K
$ 1.92
10
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
11
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.05686
+1.88%
-15.36%
+71.04%
--
$ 3.23M
12
The9bit
The9bit
9BIT
$ 0.050044
-0.15%
-0.14%
-0.26%
--
$ 15.84M

Câu hỏi thường gặp

Token Thị trường trò chơi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Thị trường trò chơi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $230.88M.
Token Thị trường trò chơi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Thị trường trò chơi được theo dõi trên MEXC, HYBUX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 52.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Thị trường trò chơi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token Thị trường trò chơi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Thị trường trò chơi phổ biến bao gồm IMX, OL, ALU. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Thị trường trò chơi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Thị trường trò chơi là khoảng $230.88M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Thị trường trò chơi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.