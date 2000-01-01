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Top token Token quản trị trò chơi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token quản trị trò chơi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0,9032
-0,32%
-1,76%
+8,79%
$ 156,64M
$ 66,69K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1309
+0,08%
-1,65%
-2,02%
$ 130,90M
$ 874,73K
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3,085
+0,23%
-0,03%
+5,46%
$ 22,55M
$ 19,20K
4
GMT
GMT
GMT
$ 0,00691407
-0,12%
+0,02%
+3,79%
$ 21,51M
$ 4,14M
5
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0,02021
+0,20%
+2,24%
+8,89%
$ 15,32M
$ 3,17M
6
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0,12102
+0,11%
-1,18%
+4,63%
$ 12,04M
$ 616,99K
7
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0,0016117
+0,48%
-3,15%
-0,10%
$ 11,00M
$ 36,96M
8
XBorg
XBorg
XBG
$ 0,01083395
+0,17%
-0,02%
-3,45%
$ 10,83M
$ 6,42K
9
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0,02134
-0,09%
-0,09%
-14,51%
$ 9,22M
$ 2,60M
10
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0,03149
-0,29%
+1,86%
+15,61%
$ 7,72M
$ 2,16M
11
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0,01449
+0,14%
+3,66%
-3,28%
$ 7,21M
$ 4,16M
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0,00035283
-0,01%
-0,03%
-10,76%
$ 4,72M
$ 16,69K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0,00044976
+0,07%
+0,00%
+1,92%
$ 4,50M
$ 189,85
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0,00311836
-0,26%
+0,01%
+7,62%
$ 4,14M
$ 3,12K
15
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0,00965082
-0,55%
-0,00%
+5,74%
$ 2,81M
$ 6,93K
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0,04418766
-0,10%
+0,00%
+1,51%
$ 2,33M
$ 18,63K
17
Karrat
Karrat
KARRAT
$ 0,00247834
+0,02%
+0,05%
-1,19%
$ 2,17M
$ 106,76K
18
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0,00188803
0,00%
--
+3,55%
$ 1,95M
$ 18,94
19
Aurory
Aurory
AURY
$ 0,01548797
0,00%
+0,06%
+5,39%
$ 1,45M
$ 1,88K
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0,00905722
-0,10%
-0,09%
-9,89%
$ 1,24M
$ 9,11K
21
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0,00117067
+0,06%
+0,03%
+7,51%
$ 1,17M
$ 1,35K
22
StarLink
StarLink
STARL
$ 1,1275E-7
+0,09%
-1,00%
+2,76%
$ 1,12M
--
23
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0,00029978
+0,31%
+0,01%
+1,13%
$ 899,34K
$ 23,07
24
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0,00018308
-0,17%
0,00%
+9,53%
$ 730,69K
$ 525,47
25
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0,00251184
0,00%
0,00%
-0,40%
$ 727,16K
$ 26,27
26
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2,7697E-8
+0,09%
+0,20%
+43,54%
$ 713,27K
--
27
Step App
Step App
FITFI
$ 0,00014777
+3,21%
-0,08%
-10,74%
$ 679,71K
$ 21,43K
28
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0,0058077
0,00%
+0,01%
+1,47%
$ 653,93K
$ 347,11
29
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0,212782
0,00%
0,00%
+1,45%
$ 596,93K
$ 178,37
30
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0,01756
+1,43%
+6,37%
+16,99%
$ 344,80K
$ 3,32M
31
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0,0006013
-0,17%
-5,22%
-14,27%
$ 329,75K
$ 97,96M
32
Gamium
Gamium
GMM
$ 6,68E-6
-0,15%
+2,50%
-10,58%
$ 326,86K
--
33
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0,00268257
0,00%
+0,03%
+7,04%
$ 321,91K
$ 558,83
34
RFOX
RFOX
RFOX
$ 0,0001224
+0,29%
-0,49%
-28,06%
$ 236,17K
$ 12,10
35
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0,00114753
0,00%
--
-1,54%
$ 220,10K
$ 1,17
36
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0,0001951
-1,61%
-1,16%
+1,14%
$ 109,20K
$ 47,93M
37
Domi
Domi
DOMI
$ 0,00021985
0,00%
0,00%
-26,96%
$ 107,62K
$ 174,32
38
Genopets
Genopets
GENE
$ 0,00110429
+0,05%
-0,12%
-65,07%
$ 106,18K
$ 1,53K
39
Lucha
Lucha
LUCHA
$ 0,00802172
0,00%
--
+0,01%
$ 99,50K
$ 130,01
40
REVV
REVV
REVV
$ 7,794E-5
+0,30%
-1,00%
-1,12%
$ 86,56K
--
41
Bag
Bag
BAG
$ 1,309E-5
0,00%
-0,50%
+2,59%
$ 76,93K
--
42
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 4,06E-6
+0,25%
-5,40%
+27,67%
$ 76,54K
--
43
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7,135E-5
0,00%
-1,90%
+0,21%
$ 71,35K
--
44
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
$ 0,00013593
0,00%
0,00%
+2,49%
$ 49,21K
$ 53,18
45
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0,00070976
0,00%
0,00%
+11,49%
$ 47,56K
$ 1,20
46
Virtua
Virtua
TVK
$ 0,00040253
0,00%
--
+0,01%
$ 32,98K
$ 313,54
47
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7,414E-5
+0,46%
-0,40%
+1,04%
$ 25,65K
--
48
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0,00016113
0,00%
-0,02%
-8,44%
$ 19,46K
$ 20,21
49
Perion
Perion
PERC
$ 0,00044844
0,00%
--
-0,23%
$ 18,17K
$ 1,24
50
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1,476E-5
0,00%
-0,10%
-0,54%
$ 18,16K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Token quản trị trò chơi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token quản trị trò chơi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 52 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $440.28M.
Token Token quản trị trò chơi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token quản trị trò chơi được theo dõi trên MEXC, ARTY đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.37% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token quản trị trò chơi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 52 token Token quản trị trò chơi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token quản trị trò chơi phổ biến bao gồm AXS, APE, ILV. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token quản trị trò chơi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token quản trị trò chơi là khoảng $440.28M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token quản trị trò chơi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.