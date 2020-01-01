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Top token Stablecoin EUR theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Stablecoin EUR. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 454.79M
$ 10.03M
2
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.34M
$ 2.92M
3
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
+262.28%
$ 62.01M
$ 19.80M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1552
+0.03%
+0.03%
+0.38%
$ 57.34M
$ 5.52K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 32.52M
$ 375.80K
6
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 7.13M
$ 23.09
7
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.78M
$ 3.72M
8
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5491
0.00%
0.00%
+3.29%
$ 6.53M
--
9
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
+247.74%
$ 2.88M
$ 0.10
10
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.23
0.00%
--
0.00%
$ 2.75M
$ 28.42
11
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.15
0.00%
0.00%
-0.86%
$ 1.70M
$ 2.90K
12
Decentralized Euro
Decentralized Euro
DEURO
$ 1.15
0.00%
--
0.00%
$ 1.68M
$ 3.49
13
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.67M
$ 6.27K
14
Anchored Coins AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$ 1.14
0.00%
--
0.00%
$ 1.12M
$ 8.93K
15
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 632.42K
$ 3.16K
16
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.15
+0.88%
-0.00%
0.00%
$ 621.20K
$ 81.26
17
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 542.60K
$ 1.23M
18
Euro Tether
Euro Tether
EURT
$ 0.051221
0.00%
--
-8.36%
$ 212.77K
$ 17.26
19
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
+0.06%
$ 18.39K
$ 0.92

Câu hỏi thường gặp

Token Stablecoin EUR là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Stablecoin EUR đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 19 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $802.27M.
Token Stablecoin EUR nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Stablecoin EUR được theo dõi trên MEXC, EURI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.03% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Stablecoin EUR trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 19 token Stablecoin EUR, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Stablecoin EUR phổ biến bao gồm EURC, EURCV, REUR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Stablecoin EUR là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Stablecoin EUR là khoảng $802.27M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Stablecoin EUR, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.