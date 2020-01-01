Trong số các token Hệ sinh thái Ether.fi được theo dõi trên MEXC, ETHFI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.41% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.