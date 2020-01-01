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Top token Tài chính tái tạo (ReFi) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tài chính tái tạo (ReFi). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044222
+0.02%
0.00%
+1.37%
$ 16.03M
$ 14.45K
2
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2907
0.00%
-3.68%
+4.49%
$ 8.74M
$ 90.69K
3
IMPT
IMPT
IMPT
$ 0.00196483
+0.41%
-0.00%
+6.12%
$ 2.52M
$ 8.24K
4
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
+0.03%
$ 1.47M
$ 22.22
5
SavePlanetEarth
SavePlanetEarth
SPE
$ 0.00186126
+0.27%
0.00%
+2.57%
$ 1.10M
$ 5.20K
6
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00556819
0.00%
--
-0.33%
$ 556.82K
$ 1.34
7
EnviDa
EnviDa
EDAT
$ 0.052146
0.00%
--
+0.04%
$ 546.30K
$ 108.52K
8
XELS
XELS
XELS
$ 0.020555
-1.25%
-1.05%
-0.28%
$ 426.20K
$ 1.24M
9
IXO
IXO
IXO
$ 0.00222899
+0.45%
+0.01%
+10.28%
$ 193.40K
$ 28.39
10
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00119282
+0.31%
+0.02%
+9.19%
$ 177.00K
$ 25.75
11
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
+0.03%
$ 175.97K
$ 0.18
12
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.00217126
+0.02%
-0.00%
-0.47%
$ 116.10K
$ 10.85K
13
EarthByt
EarthByt
EBYT
$ 1.131E-9
+0.35%
+6.00%
+6.30%
$ 110.85K
--
14
Base Carbon Tonne
Base Carbon Tonne
BCT
$ 0.000833
0.00%
--
+0.31%
$ 17.58K
$ 1.39
15
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020671
0.00%
-0.10%
+18.68%
--
$ 48.48K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00578
+0.17%
+0.17%
+1.40%
--
$ 2.74M

Câu hỏi thường gặp

Token Tài chính tái tạo (ReFi) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tài chính tái tạo (ReFi) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 16 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $32.18M.
Token Tài chính tái tạo (ReFi) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tài chính tái tạo (ReFi) được theo dõi trên MEXC, EBYT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tài chính tái tạo (ReFi) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 16 token Tài chính tái tạo (ReFi), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tài chính tái tạo (ReFi) phổ biến bao gồm ARARA, EWT, IMPT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tài chính tái tạo (ReFi) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tài chính tái tạo (ReFi) là khoảng $32.18M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tài chính tái tạo (ReFi), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.