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Top token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bộ tổng hợp sàn phi tập trung. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1822
+0.28%
-2.05%
-6.44%
$ 602.97M
$ 1.12M
2
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08484
+0.37%
+0.61%
+4.24%
$ 119.37M
$ 617.75K
3
Talus
Talus
US
$ 0.04423
-0.21%
-13.62%
-19.48%
$ 96.29M
$ 6.58M
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009241
+2.10%
-0.95%
+17.36%
$ 36.72M
$ 10.02M
5
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002418
-0.12%
-2.35%
-4.20%
$ 24.15M
$ 23.29M
6
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.01941
+0.52%
+6.56%
+9.30%
$ 18.48M
$ 3.94M
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02915
-0.34%
+10.61%
+19.16%
$ 13.39M
$ 3.76M
8
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02515
+2.62%
+6.30%
+17.54%
$ 11.25M
$ 2.85M
9
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.21
0.00%
+0.02%
+3.42%
$ 5.61M
$ 2.50K
10
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00418391
-0.64%
-0.00%
+1.44%
$ 4.18M
$ 3.81K
11
Piteas
Piteas
PTS
$ 0.03368615
-0.35%
+0.06%
+35.82%
$ 2.36M
$ 2.24K
12
BlockTrader365
BlockTrader365
BT365
$ 0.01904901
+0.01%
0.00%
-1.98%
$ 1.90M
$ 1.03K
13
Odos
Odos
ODOS
$ 0.00079911
0.00%
-0.02%
-7.34%
$ 1.28M
$ 227.43K
14
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00098332
+0.32%
+0.01%
+2.45%
$ 954.51K
$ 26.18
15
GoPulse
GoPulse
GO
$ 0.054612
-1.11%
+0.05%
+46.97%
$ 941.06K
$ 31.06
16
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
$ 0.0006217
0.00%
--
-2.62%
$ 621.70K
$ 18.66
17
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.266E-5
+0.83%
-2.00%
-5.93%
$ 325.64K
--
18
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.0006517
+0.22%
-0.02%
-0.25%
$ 260.59K
$ 311.76
19
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00932035
-0.02%
+0.01%
-7.55%
$ 255.18K
$ 484.98
20
Fly
Fly
FLY
$ 0.00619741
-0.26%
-0.02%
-9.16%
$ 104.79K
$ 797.28
21
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00060599
0.00%
--
-17.98%
$ 57.47K
$ 6.87
22
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3888
+0.62%
-2.59%
+6.54%
--
$ 267.74K

Câu hỏi thường gặp

Token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 22 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $941.49M.
Token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung được theo dõi trên MEXC, JOE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.61% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 22 token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung phổ biến bao gồm JUP, 1INCH, US. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bộ tổng hợp sàn phi tập trung là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bộ tổng hợp sàn phi tập trung là khoảng $941.49M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bộ tổng hợp sàn phi tập trung, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.