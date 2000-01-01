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Top token Meme DeSci theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Meme DeSci. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Propy
Propy
PRO
$ 0,349
+0,06%
-1,44%
-2,96%
$ 34,81M
$ 169,28K
2
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0,01351367
0,00%
--
+0,05%
$ 11,48M
$ 10,00
3
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0,00866491
+0,37%
-0,09%
-16,39%
$ 8,65M
$ 231,20K
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0,005575
-0,02%
+3,14%
+29,49%
$ 5,58M
$ 15,79M
5
Transhuman Coin
Transhuman Coin
THC
$ 3,483E-5
-0,20%
-1,30%
+0,03%
$ 237,85K
--
6
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0,00021449
+0,48%
+0,04%
+6,05%
$ 235,92K
$ 1,10K
7
DNA
DNA
DNA
$ 4,847E-12
+0,44%
-2,20%
+2,15%
$ 203,41K
--
8
Hempy
Hempy
HEMPY
$ 9,807E-5
+0,54%
+1,60%
+12,09%
$ 58,64K
--
9
TrackedBio
TrackedBio
TRACKEDBIO
$ 2,623E-5
+0,46%
+0,70%
+0,31%
$ 25,99K
--
10
Bio Acceleration
Bio Acceleration
BIO/ACC
$ 1,907E-5
0,00%
-1,60%
-0,10%
$ 19,03K
--
11
Science Cult Mascot
Science Cult Mascot
HELA
$ 1,881E-5
0,00%
+4,80%
+4,73%
$ 18,79K
--
12
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1,438E-5
+0,42%
+4,10%
-3,30%
$ 15,82K
--
13
Molecule
Molecule
MOLECULE
$ 3,45341E-13
0,00%
+0,40%
+5,26%
$ 14,49K
--
14
Antitoken
Antitoken
ANTI
$ 1,282E-5
0,00%
+0,20%
-0,23%
$ 12,82K
--
15
Nova on Mars
Nova on Mars
NOVA
$ 1,215E-5
0,00%
+0,30%
+0,50%
$ 12,15K
--
16
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1,096E-5
0,00%
-0,70%
+3,30%
$ 10,96K
--
17
GLP1
GLP1
GLP1
$ 9,92E-6
0,00%
+1,20%
+1,12%
$ 9,91K
--
18
ELVIS
ELVIS
ELVIS
$ 9,22E-6
0,00%
+0,70%
+0,99%
$ 9,22K
--
19
Meteora
Meteora
MET
$ 0,1643
+1,48%
-1,32%
+2,05%
--
$ 505,10K

Câu hỏi thường gặp

Token Meme DeSci là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Meme DeSci đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 19 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $61.41M.
Token Meme DeSci nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Meme DeSci được theo dõi trên MEXC, HELA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Meme DeSci trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 19 token Meme DeSci, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Meme DeSci phổ biến bao gồm PRO, BCHEM, PYTHIA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Meme DeSci là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Meme DeSci là khoảng $61.41M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme DeSci, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.