Trong số các token Hệ sinh thái Core được theo dõi trên MEXC, PZP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.62% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.