Trong số các token Chủ đề giáng sinh được theo dõi trên MEXC, SANTA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 9.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.