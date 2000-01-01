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Top token Meme tiếng Trung theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Meme tiếng Trung. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0,52004
-0,19%
+1,44%
-6,22%
$ 521,07M
$ 104,34K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2 061,2
+0,48%
-0,10%
-2,96%
$ 73,88M
$ 30,29
3
MEME HORSE
MEME HORSE
MHORSE
$ 0,060509
0,00%
0,00%
+0,03%
$ 60,51M
$ 391,70K
4
OSK
OSK
OSK
$ 38,05
0,00%
0,00%
-3,33%
$ 40,28M
$ 58,63
5
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0,02031
+0,85%
+13,14%
+49,03%
$ 19,40M
$ 30,82M
6
DORA
DORA
DORA
$ 0,00791889
-0,03%
-0,00%
-0,20%
$ 7,92M
$ 326,07K
7
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0,00000000603
0,00%
-1,12%
-4,54%
$ 2,54M
$ 327,12B
8
Palu
Palu
PALU
$ 0,00143107
-0,99%
+0,13%
+20,61%
$ 1,43M
$ 546,98K
9
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0,00091333
-0,23%
+0,10%
+48,17%
$ 833,33K
$ 32,52K
10
Joss Money
Joss Money
JMONEY
$ 0,00078086
+0,46%
-0,02%
-11,78%
$ 779,71K
$ 1,51K
11
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0,00060174
+0,18%
-0,21%
+28,01%
$ 585,42K
$ 12,75K
12
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0,00036761
+0,37%
-0,01%
+2,18%
$ 360,73K
$ 2,41K
13
Biaoqing
Biaoqing
BIAO
$ 8,785E-5
+0,09%
+0,80%
+3,67%
$ 87,83K
--
14
gugugaga
gugugaga
咕咕嘎嘎
$ 8,412E-5
+0,21%
+0,40%
+3,92%
$ 83,78K
--
15
Brettwu
Brettwu
BRETTWU
$ 1,26721E-10
+0,09%
-0,10%
-1,78%
$ 52,40K
--
16
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4,706E-5
0,00%
0,00%
-0,04%
$ 47,06K
--
17
Crypto winter
Crypto winter
CRYPTO WINTER
$ 2,945E-5
-0,10%
-4,10%
+0,96%
$ 29,45K
--
18
CyberWishing
CyberWishing
CYBERWISH
$ 2,234E-5
+0,36%
+0,30%
+0,90%
$ 22,34K
--
19
air coin
air coin
空气币 /
$ 2,215E-5
0,00%
-5,60%
-6,78%
$ 22,15K
--
20
Shamatte
Shamatte
杀马特
$ 2,006E-5
+0,30%
+1,90%
+0,35%
$ 20,06K
--
21
Biao on BNBChain
Biao on BNBChain
BIAO
$ 1,652E-5
0,00%
+1,60%
-0,24%
$ 16,02K
--
22
Czlu
Czlu
CZLU
$ 1,55E-5
0,00%
+2,60%
+2,79%
$ 15,50K
--
23
FlapVault
FlapVault
蝴蝶金库
$ 2,879E-5
-0,28%
-0,80%
+16,80%
$ 15,44K
--
24
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1,692E-5
+0,36%
+1,60%
+1,32%
$ 14,68K
--
25
NiHao Coin
NiHao Coin
NIHAO
$ 1,557E-5
+0,32%
+2,50%
+2,84%
$ 12,20K
--
26
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le
我踏马来了
$ 0,009533
-0,60%
-0,44%
+11,40%
--
$ 6,26M

Câu hỏi thường gặp

Token Meme tiếng Trung là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Meme tiếng Trung đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 26 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $730.03M.
Token Meme tiếng Trung nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Meme tiếng Trung được theo dõi trên MEXC, BROCCOLI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 13.14% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Meme tiếng Trung trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 26 token Meme tiếng Trung, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Meme tiếng Trung phổ biến bao gồm 币安人生, YFI, MHORSE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Meme tiếng Trung là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Meme tiếng Trung là khoảng $730.03M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme tiếng Trung, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.