Trong số các token Charms Ecosystem được theo dõi trên MEXC, ZOE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá -3.20% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.