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Top token Giao thức BTCfi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Giao thức BTCfi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
0.00%
-0.02%
-0.06%
$ 1.00B
$ 53.22K
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.365
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
3
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01339
-0.15%
+5.47%
+25.45%
$ 49.35M
$ 7.18M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03956
+0.74%
+1.75%
-3.35%
$ 46.38M
$ 21.77M
5
Threshold
Threshold
T
$ 0.003685
+0.03%
+0.79%
+9.78%
$ 41.33M
$ 16.10M
6
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1229
-0.89%
0.00%
-14.90%
$ 32.08M
$ 518.84K
7
Test
Test
TST
$ 0.01968
+3.86%
+2.92%
+73.85%
$ 18.35M
$ 43.68M
8
GVNR
GVNR
GVNR
$ 0.42046
0.00%
--
-3.13%
$ 6.74M
$ 19.86
9
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0009124
+0.23%
+4.97%
+6.44%
$ 6.54M
$ 96.26M
10
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005671
-0.25%
+3.46%
+21.15%
$ 5.52M
$ 20.88M
11
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011047
+0.02%
-1.08%
-3.36%
$ 4.31M
$ 5.04M
12
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002724
-0.74%
+8.40%
+13.42%
$ 4.00M
$ 34.25M
13
Garden
Garden
SEED
$ 0.106204
0.00%
--
+1.49%
$ 1.38M
$ 3.49
14
$ 0.00205
-0.67%
+3.29%
-2.54%
$ 1.16M
$ 51.43M
15
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.008175
-1.72%
+13.51%
+7.49%
$ 734.26K
$ 7.77M
16
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.00547677
-3.86%
0.00%
-0.32%
$ 472.61K
$ 43.76K
17
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
-0.17%
$ 47.63K
$ 15.43
18
Yala
Yala
YALA
$ 4.82E-5
+20.56%
-43.90%
-39.95%
$ 14.53K
--
19
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02308
-1.69%
-8.84%
+16.73%
--
$ 2.68M
20
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1119
-0.18%
+0.63%
-0.62%
--
$ 539.10K
21
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003308
+0.12%
+0.76%
+1.63%
--
$ 16.11M
22
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002711
-0.47%
+11.37%
+28.87%
--
$ 177.94M

Câu hỏi thường gặp

Token Giao thức BTCfi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Giao thức BTCfi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 22 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.45B.
Token Giao thức BTCfi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Giao thức BTCfi được theo dõi trên MEXC, MEZO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 13.51% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Giao thức BTCfi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 22 token Giao thức BTCfi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Giao thức BTCfi phổ biến bao gồm U, PENDLE, BABY. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Giao thức BTCfi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Giao thức BTCfi là khoảng $1.45B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Giao thức BTCfi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.