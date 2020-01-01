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Top token Nhân giống theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Nhân giống. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9043
-0.32%
-1.76%
+8.79%
$ 156.64M
$ 66.69K
2
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 0.662266
+0.05%
-0.04%
-10.08%
$ 4.77M
$ 38.20K
3
CryptoZoon
CryptoZoon
ZOON
$ 0.00071507
-0.04%
-0.00%
-2.00%
$ 712.10K
$ 9.28K
4
Blockchain Monster Hunt
Blockchain Monster Hunt
BCMC
$ 0.00029516
0.00%
-0.00%
-15.21%
$ 295.16K
$ 175.36
5
Kibble
Kibble
KIBBLE
$ 0.00084207
+0.13%
0.00%
+0.99%
$ 283.14K
$ 629.45
6
Alpaca City
Alpaca City
ALPA
$ 0.01046575
0.00%
-0.02%
+37.34%
$ 278.16K
$ 206.02
7
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
+0.02%
$ 195.76K
$ 131.63
8
Playermon
Playermon
PYM
$ 0.0003442
-0.43%
+0.22%
-22.32%
$ 181.14K
$ 1.77K
9
Waves Ducks
Waves Ducks
EGG
$ 1.32
0.00%
+0.04%
-9.59%
$ 126.86K
$ 257.29
10
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 8.607E-5
+0.01%
+0.40%
-1.35%
$ 66.66K
--
11
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+1.78%
$ 35.80K
$ 0.03
12
Super Useless Token
Super Useless Token
SUT
$ 0.00100784
0.00%
--
+30.59%
$ 34.39K
$ 1.98

Câu hỏi thường gặp

Token Nhân giống là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Nhân giống đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $163.61M.
Token Nhân giống nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Nhân giống được theo dõi trên MEXC, HXD đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.40% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Nhân giống trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token Nhân giống, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Nhân giống phổ biến bao gồm AXS, FP, ZOON. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Nhân giống là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Nhân giống là khoảng $163.61M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Nhân giống, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.