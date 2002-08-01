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Top token Hệ sinh thái Blast theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Blast. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.192
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08674
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
7
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 111.74M
$ 1.41M
8
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,073.88
+0.36%
+0.00%
+2.81%
$ 88.28M
$ 5.77K
9
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003644
+0.55%
+1.34%
+6.44%
$ 36.37M
$ 15.32M
10
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,009.55
-0.12%
-0.00%
+1.16%
$ 35.60M
$ 347.93
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02182
+0.14%
0.00%
-1.97%
$ 28.56M
$ 3.23M
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.319628
0.00%
+0.04%
+17.55%
$ 17.07M
$ 282.86K
13
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+4.41%
$ 16.35M
$ 23.47
14
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002486
-0.04%
-0.40%
+1.26%
$ 15.78M
$ 216.38M
15
USDB
USDB
USDB
$ 0.995651
+0.05%
+0.00%
-0.26%
$ 11.94M
$ 4.05K
16
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011458
-0.90%
-3.31%
+23.46%
$ 10.71M
$ 4.20M
17
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,991.09
-0.14%
-0.00%
+4.39%
$ 7.61M
$ 99.55
18
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.978829
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 7.38M
$ 2.99K
19
Oh no
Oh no
OHNO
$ 7.449E-5
+0.09%
-0.40%
+2.35%
$ 744.72K
--
20
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
-2.44%
$ 611.93K
$ 506.73
21
OmniCat
OmniCat
OMNI
$ 4.88E-6
+0.62%
-0.30%
+4.50%
$ 221.93K
--
22
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001398
-0.07%
-0.21%
-1.96%
$ 185.09K
$ 11.45M
23
PacMoon
PacMoon
PAC
$ 0.00016363
0.00%
--
+0.67%
$ 159.54K
$ 1.45
24
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
+0.07%
$ 138.95K
$ 1.15
25
Zaibot
Zaibot
ZAI
$ 0.00525474
0.00%
--
+2.53%
$ 96.30K
$ 3.16
26
Bag
Bag
BAG
$ 1.309E-5
0.00%
-0.50%
+2.59%
$ 76.93K
--
27
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
-0.17%
$ 47.63K
$ 15.43
28
OX Coin
OX Coin
OX
$ 1.462E-5
+0.34%
+0.30%
+10.34%
$ 38.26K
--
29
BladeSwap
BladeSwap
BLADE
$ 0.00033022
0.00%
--
+1.48%
$ 37.00K
$ 1.03
30
Blast Pepe
Blast Pepe
BEPE
$ 2.55809E-7
0.00%
+0.30%
+0.82%
$ 25.58K
--
31
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.003084
+2.41%
+13.27%
+11.96%
--
$ 23.34M
32
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002732
-0.47%
+11.37%
+28.87%
--
$ 177.94M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Blast là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Blast đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 32 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $16.97B.
Token Hệ sinh thái Blast nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Blast được theo dõi trên MEXC, YOLO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 13.27% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Blast trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 32 token Hệ sinh thái Blast, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Blast phổ biến bao gồm LINK, USDE, WEETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Blast là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Blast là khoảng $16.97B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Blast, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.