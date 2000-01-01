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Top token Hệ sinh thái Archway theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Archway. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,373
+0,07%
-0,43%
+0,51%
$ 705,88M
$ 149,64K
2
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0,497422
-0,40%
-0,01%
-5,25%
$ 147,45M
$ 3,08M
3
Agoric
Agoric
BLD
$ 0,00666315
+0,08%
-0,00%
-4,87%
$ 4,61M
$ 941,45
4
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0,96769
0,00%
--
-3,13%
$ 2,76M
$ 1,32K
5
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0,984213
+0,24%
-0,02%
-1,33%
$ 1,39M
$ 491,31
6
Levana
Levana
LVN
$ 0,00052094
0,00%
--
+1,74%
$ 418,32K
$ 0,77
7
Cudos
Cudos
CUDOS
$ 0,00063199
-0,07%
-0,17%
-27,29%
$ 346,44K
$ 275,21
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1 915,5
-0,37%
0,00%
+3,20%
$ 95,06K
$ 3,80K
9
Graviton
Graviton
GRAV
$ 5,359E-5
-0,20%
+24,60%
-28,18%
$ 69,55K
--
10
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0,00045226
+0,45%
+0,06%
-2,21%
$ 59,69K
$ 37,65
11
Planq
Planq
PLQ
$ 0,00040145
-0,03%
+0,01%
-0,25%
$ 57,50K
$ 11,55

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Archway là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Archway đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 11 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $863.13M.
Token Hệ sinh thái Archway nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Archway được theo dõi trên MEXC, GRAV đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 24.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Archway trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 11 token Hệ sinh thái Archway, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Archway phổ biến bao gồm ATOM, AKT, BLD. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Archway là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Archway là khoảng $863.13M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Archway, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.