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Top token Đua động vật theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Đua động vật. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

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Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00263054
+0.03%
+0.03%
-17.83%
$ 657.61K
$ 2.78K
2
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00268257
0.00%
+0.03%
+7.04%
$ 321.91K
$ 558.83
3
DeFi Land
DeFi Land
DFL
$ 1.325E-5
+0.08%
-0.10%
-0.08%
$ 127.12K
--
4
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+1.78%
$ 35.80K
$ 0.03

Câu hỏi thường gặp

Token Đua động vật là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Đua động vật đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 4 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.14M.
Token Đua động vật nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Đua động vật được theo dõi trên MEXC, ZERC đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.03% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Đua động vật trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 4 token Đua động vật, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Đua động vật phổ biến bao gồm CROWN, ZERC, DFL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Đua động vật là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Đua động vật là khoảng $1.14M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Đua động vật, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.