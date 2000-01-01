Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Hệ sinh thái Algorand theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Algorand. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00062
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08229
+0.16%
-5.90%
-9.36%
$ 736.34M
$ 1.32M
3
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.194697
0.00%
-0.00%
-0.38%
$ 56.53M
$ 2.35K
4
EXOD
EXOD
EXOD
$ 5.03
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 52.59M
--
5
STBL
STBL
STBL
$ 0.0245
-0.20%
-0.65%
+2.46%
$ 17.18M
$ 2.70M
6
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.99765
+0.05%
+0.00%
+0.02%
$ 6.99M
$ 1.65M
7
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.78M
$ 3.72M
8
Realio
Realio
RIO
$ 0.034
+0.62%
+2.59%
+0.18%
$ 5.43M
$ 976.60K
9
Xfinite Entertainment
Xfinite Entertainment
XET
$ 0.00017649
0.00%
--
+0.31%
$ 705.98K
$ 8.51
10
Monko
Monko
MONKO
$ 3.25098E-7
+0.41%
-2.80%
-8.19%
$ 316.44K
--
11
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00932035
-0.02%
+0.01%
-7.55%
$ 255.18K
$ 484.98
12
Polkagold
Polkagold
PGOLD
$ 0.01140511
-0.05%
-0.05%
-7.95%
$ 114.05K
$ 217.07
13
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.00015021
0.00%
+0.07%
+28.48%
$ 75.11K
$ 206.69
14
Gora
Gora
GORA
$ 0.00074514
-0.08%
-0.04%
-14.47%
$ 28.31K
$ 52.07
15
DALGO
DALGO
DALGO
$ 2.12179E-7
-0.45%
-5.50%
-9.47%
$ 21.05K
--
16
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02251
+1.92%
-2.95%
-9.19%
--
$ 3.72M
17
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8038
-0.48%
-3.07%
-14.74%
--
$ 108.90K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Algorand là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Algorand đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $75.73B.
Token Hệ sinh thái Algorand nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Algorand được theo dõi trên MEXC, RIO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.59% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Algorand trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Hệ sinh thái Algorand, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Algorand phổ biến bao gồm USDC, ALGO, BRZ. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Algorand là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Algorand là khoảng $75.73B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Algorand, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.