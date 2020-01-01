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Top token Game phiêu lưu theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Game phiêu lưu. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.073
+0.23%
-0.03%
+5.46%
$ 22.55M
$ 19.20K
2
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03183
-0.29%
-0.22%
+15.02%
$ 10.79M
$ 2.21M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07798
-0.29%
-0.60%
-4.71%
$ 8.38M
$ 673.80K
4
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01548797
0.00%
+0.06%
+5.39%
$ 1.45M
$ 1.88K
5
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.1275E-7
+0.09%
-1.00%
+2.76%
$ 1.12M
--
6
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7697E-8
+0.09%
+0.20%
+43.54%
$ 713.27K
--
7
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03701
-0.13%
-1.75%
-5.15%
$ 602.08K
$ 1.50M
8
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.212782
0.00%
0.00%
+1.45%
$ 596.93K
$ 178.37
9
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00970185
+0.60%
+0.00%
-0.58%
$ 475.06K
$ 759.73
10
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000706
-0.84%
-3.55%
-0.28%
$ 441.20K
$ 47.77M
11
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00809153
0.00%
+0.01%
+0.47%
$ 240.02K
$ 3.37
12
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114753
0.00%
--
-1.54%
$ 220.10K
$ 1.17
13
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.585E-12
0.00%
+0.40%
-0.11%
$ 141.94K
--
14
Castle Of Blackwater
Castle Of Blackwater
COBE
$ 0.00152294
0.00%
--
+3.97%
$ 83.07K
$ 37.89
15
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
+0.34%
$ 53.13K
--
16
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00467423
0.00%
--
+5.76%
$ 46.74K
$ 2.65
17
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.0004804
+0.05%
+0.26%
-11.90%
$ 28.29K
$ 2.13K
18
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042507
0.00%
--
-0.41%
$ 25.50K
$ 1.99
19
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
20
SLOVE
SLOVE
SLOVE
$ 0.00013788
+0.12%
+0.00%
-7.85%
$ 12.40K
$ 21.01
21
Palio
Palio
PAL
$ 0.0007156
-0.07%
-0.26%
-1.15%
--
$ 83.23M

Câu hỏi thường gặp

Token Game phiêu lưu là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Game phiêu lưu đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 21 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $47.97M.
Token Game phiêu lưu nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Game phiêu lưu được theo dõi trên MEXC, SOULS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Game phiêu lưu trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 21 token Game phiêu lưu, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Game phiêu lưu phổ biến bao gồm ILV, ARIA, PEPECOIN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Game phiêu lưu là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Game phiêu lưu là khoảng $47.97M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Game phiêu lưu, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.