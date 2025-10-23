Thông tin giá theo USD của Catalyse AI (CAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.12569$ 0.12569 $ 0.12569 Giá thấp nhất $ 0.00180061$ 0.00180061 $ 0.00180061 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Catalyse AI (CAI) là $0.0033687. Trong 24 giờ qua, CAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAI là $ 0.12569, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00180061.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Catalyse AI (CAI)

Vốn hóa thị trường $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Catalyse AI là $ 336.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CAI là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 336.87K.