Thông tin giá theo USD của CAT LADY (KTTY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00010812 Cao nhất 24H $ 0.00011732 ATH $ 0.00051119 Giá thấp nhất $ 0.00010591 Biến động giá (1 giờ) -0.14% Biến động giá (1D) -5.36% Biến động giá (7 ngày) -24.43%

Giá thời gian thực của CAT LADY (KTTY) là $0.00011018. Trong 24 giờ qua, KTTY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00010812 và cao nhất là $ 0.00011732, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KTTY là $ 0.00051119, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00010591.

Về hiệu suất ngắn hạn, KTTY đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, -5.36% trong 24 giờ và -24.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CAT LADY (KTTY)

Vốn hóa thị trường $ 104.35K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 104.35K Nguồn cung lưu thông 947.79M Tổng cung 947,793,912.0189911

Vốn hoá thị trường hiện tại của CAT LADY là $ 104.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KTTY là 947.79M, với tổng nguồn cung là 947793912.0189911. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 104.35K.