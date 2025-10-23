Thông tin giá theo USD của CastDex (CASTDEX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00000116$ 0.00000116 $ 0.00000116 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của CastDex (CASTDEX) là --. Trong 24 giờ qua, CASTDEX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CASTDEX là $ 0.00000116, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CASTDEX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CastDex (CASTDEX)

Vốn hóa thị trường $ 29.93K$ 29.93K $ 29.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Nguồn cung lưu thông 70.00B 70.00B 70.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CastDex là $ 29.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CASTDEX là 70.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.76K.