Giá Cashcat Strategy hôm nay

Giá Cashcat Strategy (CATSTR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 201.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CATSTR sang USD là $ 0 mỗi CATSTR.

Cashcat Strategy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 321,802, với nguồn cung lưu hành 1.00B CATSTR. Trong vòng 24 giờ qua, CATSTR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CATSTR biến động -6.50% trong giờ qua và +687.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 422.90K.

Thông tin thị trường Cashcat Strategy (CATSTR)

Vốn hóa thị trường $ 321.80K$ 321.80K $ 321.80K Khối lượng (24H) $ 422.90K$ 422.90K $ 422.90K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 321.80K$ 321.80K $ 321.80K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cashcat Strategy là $ 321.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 422.90K. Nguồn cung lưu hành của CATSTR là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 321.80K.