Thông tin giá theo USD của CashBunny (BUNNY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00007774 Cao nhất 24H $ 0.00008407 ATH $ 0.00011947 Giá thấp nhất $ 0.0000771 Biến động giá (1 giờ) +0.70% Biến động giá (1D) -3.25% Biến động giá (7 ngày) -21.33%

Giá thời gian thực của CashBunny (BUNNY) là $0.00008024. Trong 24 giờ qua, BUNNY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007774 và cao nhất là $ 0.00008407, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BUNNY là $ 0.00011947, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000771.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUNNY đã biến động +0.70% trong 1 giờ qua, -3.25% trong 24 giờ và -21.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CashBunny (BUNNY)

Vốn hóa thị trường $ 120.00K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 129.89K Nguồn cung lưu thông 1.50B Tổng cung 1,618,663,402.670985

Vốn hoá thị trường hiện tại của CashBunny là $ 120.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUNNY là 1.50B, với tổng nguồn cung là 1618663402.670985. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 129.89K.