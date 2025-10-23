Thông tin giá theo USD của Carbon Emission Blockchain (CEB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00679285 Thấp nhất 24H $ 0.00683955 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00679285 Cao nhất 24H $ 0.00683955 ATH $ 1.49 Giá thấp nhất $ 0.00679285 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.19% Biến động giá (7 ngày) -0.55%

Giá thời gian thực của Carbon Emission Blockchain (CEB) là $0.00681269. Trong 24 giờ qua, CEB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00679285 và cao nhất là $ 0.00683955, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CEB là $ 1.49, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00679285.

Về hiệu suất ngắn hạn, CEB đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.19% trong 24 giờ và -0.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Carbon Emission Blockchain (CEB)

Vốn hóa thị trường $ 30.45K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 68.13K Nguồn cung lưu thông 4.47M Tổng cung 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Carbon Emission Blockchain là $ 30.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CEB là 4.47M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 68.13K.