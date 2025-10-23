Thông tin giá theo USD của Captain Kuma (KUMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00650815 $ 0.00650815 $ 0.00650815 Thấp nhất 24H $ 0.00698776 $ 0.00698776 $ 0.00698776 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00650815$ 0.00650815 $ 0.00650815 Cao nhất 24H $ 0.00698776$ 0.00698776 $ 0.00698776 ATH $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 Giá thấp nhất $ 0.00650815$ 0.00650815 $ 0.00650815 Biến động giá (1 giờ) -0.41% Biến động giá (1D) -2.68% Biến động giá (7 ngày) -11.64% Biến động giá (7 ngày) -11.64%

Giá thời gian thực của Captain Kuma (KUMA) là $0.0066841. Trong 24 giờ qua, KUMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00650815 và cao nhất là $ 0.00698776, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KUMA là $ 0.01017393, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00650815.

Về hiệu suất ngắn hạn, KUMA đã biến động -0.41% trong 1 giờ qua, -2.68% trong 24 giờ và -11.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Captain Kuma (KUMA)

Vốn hóa thị trường $ 6.05M$ 6.05M $ 6.05M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.05M$ 6.05M $ 6.05M Nguồn cung lưu thông 899.99M 899.99M 899.99M Tổng cung 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Vốn hoá thị trường hiện tại của Captain Kuma là $ 6.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KUMA là 899.99M, với tổng nguồn cung là 899994370.0469234. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.05M.