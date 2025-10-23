Thông tin giá theo USD của Captain Ethereum (CAPTAIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00004296 $ 0.00004296 $ 0.00004296 Thấp nhất 24H $ 0.00004468 $ 0.00004468 $ 0.00004468 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00004296$ 0.00004296 $ 0.00004296 Cao nhất 24H $ 0.00004468$ 0.00004468 $ 0.00004468 ATH $ 0.00024758$ 0.00024758 $ 0.00024758 Giá thấp nhất $ 0.00003929$ 0.00003929 $ 0.00003929 Biến động giá (1 giờ) -0.04% Biến động giá (1D) -1.43% Biến động giá (7 ngày) -7.68% Biến động giá (7 ngày) -7.68%

Giá thời gian thực của Captain Ethereum (CAPTAIN) là $0.00004364. Trong 24 giờ qua, CAPTAIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004296 và cao nhất là $ 0.00004468, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAPTAIN là $ 0.00024758, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003929.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAPTAIN đã biến động -0.04% trong 1 giờ qua, -1.43% trong 24 giờ và -7.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Captain Ethereum (CAPTAIN)

Vốn hóa thị trường $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Captain Ethereum là $ 43.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CAPTAIN là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.64K.