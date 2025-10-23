Thông tin giá theo USD của CaoCao (CAOCAO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.082402 $ 0.082402 $ 0.082402 Thấp nhất 24H $ 0.093966 $ 0.093966 $ 0.093966 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.082402$ 0.082402 $ 0.082402 Cao nhất 24H $ 0.093966$ 0.093966 $ 0.093966 ATH $ 0.294909$ 0.294909 $ 0.294909 Giá thấp nhất $ 0.063527$ 0.063527 $ 0.063527 Biến động giá (1 giờ) +0.79% Biến động giá (1D) +0.94% Biến động giá (7 ngày) -18.57% Biến động giá (7 ngày) -18.57%

Giá thời gian thực của CaoCao (CAOCAO) là $0.085487. Trong 24 giờ qua, CAOCAO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.082402 và cao nhất là $ 0.093966, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CAOCAO là $ 0.294909, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.063527.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAOCAO đã biến động +0.79% trong 1 giờ qua, +0.94% trong 24 giờ và -18.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CaoCao (CAOCAO)

Vốn hóa thị trường $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Nguồn cung lưu thông 30.41M 30.41M 30.41M Tổng cung 30,405,317.24953751 30,405,317.24953751 30,405,317.24953751

Vốn hoá thị trường hiện tại của CaoCao là $ 2.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CAOCAO là 30.41M, với tổng nguồn cung là 30405317.24953751. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.60M.