Thông tin giá theo USD của Call Of Degens (COD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.40% Biến động giá (7 ngày) -41.33% Biến động giá (7 ngày) -41.33%

Giá thời gian thực của Call Of Degens (COD) là --. Trong 24 giờ qua, COD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COD là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COD đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.40% trong 24 giờ và -41.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Call Of Degens (COD)

Vốn hóa thị trường $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.60K$ 4.60K $ 4.60K Nguồn cung lưu thông 999.83M 999.83M 999.83M Tổng cung 999,827,684.230597 999,827,684.230597 999,827,684.230597

Vốn hoá thị trường hiện tại của Call Of Degens là $ 4.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COD là 999.83M, với tổng nguồn cung là 999827684.230597. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.60K.