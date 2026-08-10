Giá BUYSEXUAL hôm nay

Giá BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BUYSEXUAL sang USD là $ 0 mỗi BUYSEXUAL.

BUYSEXUAL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,078, với nguồn cung lưu hành 999.99M BUYSEXUAL. Trong vòng 24 giờ qua, BUYSEXUAL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUYSEXUAL biến động -0.63% trong giờ qua và -57.69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

Vốn hóa thị trường $ 30.08K$ 30.08K $ 30.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.08K$ 30.08K $ 30.08K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,993,654.21595 999,993,654.21595 999,993,654.21595

Vốn hoá thị trường hiện tại của BUYSEXUAL là $ 30.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUYSEXUAL là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999993654.21595. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.08K.