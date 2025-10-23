Thông tin giá theo USD của BUY THE HAT (BTH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.01883819 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.16% Biến động giá (1D) +1.38% Biến động giá (7 ngày) -10.09%

Giá thời gian thực của BUY THE HAT (BTH) là --. Trong 24 giờ qua, BTH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BTH là $ 0.01883819, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTH đã biến động +1.16% trong 1 giờ qua, +1.38% trong 24 giờ và -10.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BUY THE HAT (BTH)

Vốn hóa thị trường $ 938.89K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 938.89K Nguồn cung lưu thông 978.95M Tổng cung 978,954,989.5874726

Vốn hoá thị trường hiện tại của BUY THE HAT là $ 938.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BTH là 978.95M, với tổng nguồn cung là 978954989.5874726. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 938.89K.