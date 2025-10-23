Thông tin giá theo USD của buy and retire (401K)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00003401 Thấp nhất 24H $ 0.00003737 Cao nhất 24H ATH $ 0.00045241 Giá thấp nhất $ 0.00003133 Biến động giá (1 giờ) -1.28% Biến động giá (1D) -8.27% Biến động giá (7 ngày) -13.47%

Giá thời gian thực của buy and retire (401K) là $0.00003401. Trong 24 giờ qua, 401K được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003401 và cao nhất là $ 0.00003737, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 401K là $ 0.00045241, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003133.

Về hiệu suất ngắn hạn, 401K đã biến động -1.28% trong 1 giờ qua, -8.27% trong 24 giờ và -13.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường buy and retire (401K)

Vốn hóa thị trường $ 33.96K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.96K Nguồn cung lưu thông 998.53M Tổng cung 998,528,203.1186

Vốn hoá thị trường hiện tại của buy and retire là $ 33.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 401K là 998.53M, với tổng nguồn cung là 998528203.1186. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.96K.