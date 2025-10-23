Thông tin giá theo USD của Bux The Rabbit (BUX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00013698 $ 0.00013698 $ 0.00013698 Thấp nhất 24H $ 0.00014628 $ 0.00014628 $ 0.00014628 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00013698$ 0.00013698 $ 0.00013698 Cao nhất 24H $ 0.00014628$ 0.00014628 $ 0.00014628 ATH $ 0.00073564$ 0.00073564 $ 0.00073564 Giá thấp nhất $ 0.00001685$ 0.00001685 $ 0.00001685 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.73% Biến động giá (7 ngày) -14.24% Biến động giá (7 ngày) -14.24%

Giá thời gian thực của Bux The Rabbit (BUX) là $0.00013978. Trong 24 giờ qua, BUX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00013698 và cao nhất là $ 0.00014628, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BUX là $ 0.00073564, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001685.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.73% trong 24 giờ và -14.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bux The Rabbit (BUX)

Vốn hóa thị trường $ 139.78K$ 139.78K $ 139.78K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 139.78K$ 139.78K $ 139.78K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bux The Rabbit là $ 139.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUX là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 139.78K.